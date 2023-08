Calciomercato Roma | doppio colpo a centrocampo? Tiago Pinto al lavoro

(Di mercoledì 9 agosto 2023)per ilalper rinforzare il club giallorosso Come scrive la Gazzetta dello Sport, laè alper rinforzare il, visto anche il possibile addio di Nemanja Matic.spera di poter trovare a breve l’accordo per Renato Sanches, sempre più ai margini del progetto tecnico del PSG, mentre allo stesso tempo Mourinho spera di avere a sua disposizione anche Nico Dominguez.

Prima la chiusura della trattativa, poi le visite mediche già fissate a: in queste ore infatti il giocatore si sta sottoponendo ai test fisici prima della firma sul contratto che dovrebbe essere ...Cifra inferiore ai 35 milioni della clausola rescissoria, ma che potrebbe essere sufficiente per dare il via libera alla cessione dell'ex giocatore della...bianconero avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro bonus compresi per lex mezzapunta dellaJuventus: i dubbi su Pogba e i nomi di Giuntoli Paul Pogba resta alla Juventus ...

Roma, 9 ago. - (Adnkronos) - Si tinge sempre più di nerazzurro il futuro di Singo, esterno destro del Torino. Secondo Sky Sport l’Atalanta e il club granata hanno infatti raggiunto l’accordo per porta ...Il 19 agosto inizia la serie A, il mercato chiude il 1 settembre, due giornate del prossimo campionato si giocheranno con la sessione ancora aperta. E ci sono ancora alcuni «casi irrisolti»: quali squ ...