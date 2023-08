Calciomercato Napoli | ansia Osimhen sotto al Vesuvio | le ultime

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’Arabia Saudita è sulle tracce di Victor, attaccante dei partenopei. Ildel, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Natan per la difesa, si appresta a prepara il muro di cinta attorno al suo miglior attaccante. Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, vorrebbe 200 milioni di euro per il suo pupillo: troppi, per adesso, anche per un campionato ricchissimo come quello saudita. È lauta, invece, la proposta che l’Al-Hilal avrebbe recapitato al giocatore africano: 40/45 milioni di euro all’anno! Cosa accadrà nei prossimi giorni?, le parole di Rudi Garcia su: “Parte? Chiedetelo a lui…” (Credit foto – SSCSul mercato dei partenopei si è espresso, recentemente, anche il nuovo tecnico Rudi Garcia. L’ex ...

Cajuste in Francia un ingaggio di circa 400mila euro, cifra alla portata delche ha ampi margini per proporre un aumento di stipendio. CARATTERISTICHE - L'idea delè sempre stata quella ...Commenta per primo Dall'Arabia Saudita sono in arrivo 230 milioni per Osimhen e Zielinski . In caso di cessioni, ilè pronto a sostituire l'attaccante nigeriano con il canadese Jonathan David del Lille e il centrocampista spagnolo con lo spagnolo Gabri Veiga del Celta Vigo., la clamorosa notizia dalla Francia lanciata dal quotidiano francese Footmercato e dal giornalista Santi Aouna, è confermata: De Laurentiis ha chiuso per il centrocampista classe ...

Calciomercato Napoli, preso Cajuste: l'annuncio dalla Francia - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Si chiama Jens Cajuste l'alter ego di Zambo Anguissa: 23enne svedese, è nato a Goteborg ed è un mediano, di piede destro, di 188 centimetri. Ha iniziato la carriera ...Napoli. Rudi Garcia si prepara alla nuova stagione con due lievi infortuni. Nel frattempo, pretendenti insistenti bussano alla porta di De Laurentiis.