Calciomercato | ManCity Stampa inglese | piace ex Milan Paquetá

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il club del 'Triplete' non ha però ancora presentato un'offerta al West Ham ROMA - Il Manchester City è interessato al centrocampista del West Ham Lucas. Il brasiliano si è unito agli Hammers dal Lione la scorsa estate per 36,5 milioni di sterline (oltre 42 milioni di euro) firmando un contr

Secondo la stampa inglese il Lipsia incasserà circa 89 milioni di euro per il cartellino del croato MANCHESTER (INGHILTERRA) - Adesso è ufficiale: Josko Gvardiol è un calciatore del Manchester City. ...Josko Gvardiol, come anticipato nei giorni scorsi da.it, è un nuovo calciatore del ... 10:34 05 Agosto ...Il 21enne croato sarebbe il secondo rinforzo estivo dopo Kovacic MANCHESTER (INGHILTERRA) - Josko Gvardiol alla fine indosserà la maglia del Manchester City. La stampa inglese dà per chiuso l'accordo ...

La Premier League sta per ripartire con la nuova stagione e considerando i risultati ottenuti nelle ultime stagioni e l’andamento della finestra di calciomercato in corso, è già possibile fare qualche ...L’allievo supera finalmente il maestro: l’Arsenal di Arteta si aggiudica il primo titolo stagionale d'Inghilterra, battendo ai rigori il Manchester City di ...