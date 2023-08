Calciomercato Juventus | Lukaku-Vlahovic | cosa dice Allegri | ultime news

(Di mercoledì 9 agosto 2023) (Adnkronos) – Romeluallae Dusanal Chelsea: lo scambio non decolla secondo ledi. Lachiede un conguaglio di 40 milioni oltre al cartellino del 30enne attaccante belga. Il Chelsea, però, non intenderebbe superare la soglia di 20-25 milioni nell’affare che potrebbe portarea Londra. La distanza attualmente pare incolmabile e la trattativa frena in maniera decisa. Il Chelsea, d’altra parte, potrebbe provare a cederein Arabia Saudita, dove il mercato chiude il 20 settembre. “è il centravanti della, poi dopo di fronte a offerte economiche importanti valuterà come sempre la società”,il ...

... lo scambio non decolla secondo le ultime news di. Lachiede un conguaglio di 40 milioni oltre al cartellino del 30enne attaccante belga. Il Chelsea, però, non intenderebbe ...1 Importante appuntamento quello che vedeA eB affrontarsi ogni anno prima di dare il via definitivo alla stagione. Oggi, tra i giocatori che hanno partecipato attivamente al match, non c'era Leonardo Bonucci , che però si è comunque ...Prestazioni sempre al top, giocate, eleganza, peccato per il gol mangiato su assist di Leao contro lain America. Ma ai gol ci dovrebbero pensare gli attaccanti, che invece almeno per ora ...

Allegri, Vlahovic e il calciomercato Juve: “Come ha detto Giuntoli..." Tuttosport

I Blues restano fermi a un conguaglio di 20 milioni più 5 di bonus, ma Giuntoli ne chiede almeno 40. Al momento trattativa bloccata ...Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione e… meno male! La finestra di mercato, purtroppo, resterà aperta ancora (1 settembre) ma, almeno, ci si potrà ...