Calciomercato Bologna | Ndoye più vicino | manca solo un dettaglio

(Di mercoledì 9 agosto 2023), Dansempre piùal club emiliano:unper definire l’acquisto Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilè sempre piùall’acquisto di Dandel Basilea. Il giocatore si trasferirà al club emiliano in cambio di 9 milioni di euro più altri 2 di bonus, mentre i rossoblù attendono il via libera dopo che gli svizzeri avranno trovato il sostituto.

Commenta per primo Dopo aver praticamente preso l'attaccante esterno svizzero Dan Ndoye dal Basilea, ilcerca un terzino sinistro sul mercato e guarda in Brasile. Luan Candido (classe 2001) del Bragantino viene preferito a Caio Paulista e Wellington del San Paolo.Che lavoro fa oggi Hidetoshi Nakata -.itC'è un calciatore asiatico che ha fatto molto bene in Serie A alcuni decenni fa e che i tifosi di Roma, Parma,, Fiorentina e Perugia ...Il quadro completo delle 20 squadre di A con tutte le news dai ritiri ATALANTA HATEBOER : operato dopo la rottura del legamento crociatoLUCUMI: trauma distorsivo alla caviglia destra ...

Il Bologna è alla ricerca di rinforzi e per Sallai il Friburgo continua a fare muro: la soluzione potrebbe arrivare dal Manchester United ...La Procura di Bologna ha chiesto al gip di archiviare il procedimento penale contro ignoti relativo alla vicenda della "validità, efficacia ...