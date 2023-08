Calciomercato | Barcellona Xavi Neymar? Non posso anticipare nulla

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il tecnico dei blaugrana: "Entro la fine del mercato vedremo" ROMA - "? Non. L'anno scorso ho detto il nome di un giocatore di un'altra squadra e si sono arrabbiati. Entro la fine del mercato vedremo". Il tecnico del, preferisce non sbilanciarsi ai micro

Il tecnico del, Xavi, preferisce non sbilanciarsi ai microfoni di TV3 sull'ipotesi di un ritorno in maglia blaugrana di Neymar, l'attaccante brasiliano che avrebbe chiesto al Psg di essere ...Giornali -.itIn Spagna invece la prima del 'Mundo Deportivo' è dedicata ovviamente ale ai 'Gamper Boys', con i catalani che hanno battuto con un convincente e pirotecnico 4 -...Commenta per primo Il direttore sportivo delAlemany ha confermato la chiusura della trattativa col PSG : 'Ousmane Dembélé è in viaggio per Parigi. L'affare è fatto, dobbiamo solo firmare tutti i documenti'.

Calciomercato Juventus, ‘regalo’ dal Barcellona: “Ufficialità imminente” JuveLive

Il tecnico dei blaugrana: 'Entro la fine del mercato vedremo' ROMA (ITALPRESS) - 'Neymar Non posso anticipare nulla. L'anno scorso ho detto il ...La storia di Neymar dal Barcellona al PSG, dai magici giorni in blaugrana al continuo alternarsi di magie e delusioni vissute con la maglia del PSG ...