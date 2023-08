Calcio | Zanetti | ' da Lukaku ci aspettavamo un altro tipo di comportamento'

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Milano, 9 ago. - (Adnkronos) - "Per ciò che l'Inter ha fatto per lui ciundi. Come professionista e uomo". Il vice presidente dell'Inter Javiersi esprime così su Romelu. "Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo -aggiungealla 'Gazzetta dello Sport'-. Nessuno, però, è più grande del club e nel costruire una squadra devi sempre considerare chi metti in spogliatoio".

Una bandiera in campo e ora anche da dirigente. Javiere l'Inter è una lunga, lunghissima storia d'amore. L'argentino è riuscito dove neanche Totti e Del Piero sono arrivati dopo aver smesso di giocare: lui è sempre lì, al suo posto da ...... lì dove campeggia al centro una foto del gigante belga con Javiere la scritta 'Romelu ha ... Non manca poi spazio per uno speciale in spalla sulsaudita oltre al super Genoa in basso. La ...EMPOLI L'Empoli riparte nuovamente con Paoloin panchina, ma senza tre pilastri delle ultime stagione, ovvero Vicario, Parisi e Bandinelli. Al loro posto sono arrivati Caprile, Pezzella e ...

Inter, Zanetti: "Lukaku ha deluso, anche come uomo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Javier Zanetti, bandiera e vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Lukaku ha tradito. Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di co ...Milano, 9 ago. – (Adnkronos) – “Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo”. Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti si esprime ...