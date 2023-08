Calcio | Psg offre altro rinnovo a Mbappé con clausula da 200 mln ma giocatore rifiuta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Parigi, 9 ago. (Adnkronos) - Quando sembrava che il Psg escludesse del tutto Kyliandal suo progetto per la prossima stagione, arriva il colpo di coda della squadra di Nasser Al-Khelaïfi che non si arrende e cerca di ribaltare la situazione convincendo ila rinnovare nonostante Mbappe non l'abbia fatto pur avendone la possibilità unilaterale prima del 31 luglio. Questo almeno è quanto assicura Rmc Sport, che riferisce che lo stesso Luis Campos, direttore sportivo del club, ha incontrato martedì pomeriggio gli agenti delper trasferire una nuova offerta dia cui i procuratori hanno detto di no con il consenso di Kylian. Un'offerta che prevedeva un aumento di stipendio al già galattico contratto che ha attualmente firmato con il club francese e una clausola ...

E' tornato alla base, dopo due stagioni al Milan, Brahim Diaz; mentre hanno salutato le merengues Benzema, andato in Arabia Saudita, Asensio, passato al, ed Eden Hazard, svincolato. Meno roboante ...... 80mila posti, condiviso da Milan e Inter, è uno dei luoghi più iconici delmondiale, con ... che ha concluso la sua non indimenticabile avventura al. Ma la carriera del fuoriclasse argentino ...Neymar vorrebbe lasciare il, e secondo il quotidiano spagnolo As, i francesi avrebbero fissato il prezzo per un possibile trasferimento del calciatore: servirebbero 150 milioni di euro per assicurarselo. La società sarebbe ...

Gli azulgrana campioni in carica proveranno a respingere i blancos e i colchoneros.ROMA (ITALPRESS) - Una poltrona per due, anzi per tre. Così si ...La rivoluzione in casa PSG è ufficialmente iniziata. Anche Neymar sarebbe infatti pronto a lasciare i parigini in questo calciomercato.