Calcio | Napoli Terapie per Anguissa e Osimhen | visite mediche per Cajuste

Il 23enne centrocampista svedese arriva dal Reims- Prosegue la preparazione delal 13esimo giorno di ritiro a Castelò di Sangro. Nel giorno dell'arrivo di Jens Cajuste, 23enne centrocampista svedese prelevato dal Reims e che sta sostenendo le visite mediche a Roma, gli ...Un'operazione a sorpresa delche però nelle prossime ore potrebbe salutare Piotr Zielinski e quindi rimanere ancora attivo sul mercato soprattutto in ottima centrocampo dove continuano a ...Il caso Osimhen continua a preoccupare i tifosi del, le voci che arrivano dall'Arabia Saudita con l'Al - Hilal che continua a insistere per l'attaccante e il rinnovo che non arrivano tengono i tifosi azzurri sulle spine. Sulla vicenda interviene ...

Calcio, il portiere brasiliano Brenno e' sbarcato a Bari: sara' lui il titolare della porta biancorossa dopo l'addio di Caprile ...Per Moggi il Napoli non è da scudetto, l'Inter resta la favorita nonostante il possibile arrivo di Lukaku alla Juve.