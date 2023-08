Calcio | Coppa Italia Trentaduesimi | designazioni arbitrali

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gare in programma tra venerdì 11 e lunedì 14, si parte con Frosinone-Pisa che sarà diretta da Ghersini ROMA - Designati gli arbitri per le gare valide per idi finale diFrosinone - Pisa 11/08, ore 17.45 arbitro: Ghersini di Genova Udinese - Catanzaro 11/08,