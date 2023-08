Calcio | Coppa Italia Trentaduesimi | designazioni arbitrali

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Gare in programma tra venerdì 11 e lunedì 14, si parte con Frosinone - Pisa che sarà diretta da Ghersini ROMA - Designati gli arbitri per le gare valide per idi finale di: ...

Gare in programma tra venerdì 11 e lunedì 14, si parte con Frosinone - Pisa che sarà diretta da Ghersini ROMA - Designati gli arbitri per le gare valide per i trentaduesimi di finale diItalia: TRENTADUESIMI Frosinone - Pisa 11/08, ore 17.45 arbitro: Ghersini di Genova Udinese - Catanzaro 11/08, ore 18.00 arbitro: Minelli di Varese Genoa - Modena 11/08, ore 21.00 arbitro: ...... al suo posto il Pescara torna a sondare il mercato per un centrocampista più adatto aldi ... Dopo il ko diItalia, non cambiano i piani di mercato del Pescara. L'obiettivo è arrivare al ......Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Trentaduesimi di Finale della... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per ...

Gli annunci ufficiali tardano ad arrivare ma il mercato del Bari, il cui debutto è in programma sabato 12 agosto al San Nicola in Coppa Italia contro il Parma, è in continua evoluzione. Questa mattina ...In previsione dell’incontro di calcio Cosenza-Sassuolo, gara del primo turno di Coppa Italia, in programma allo Stadio San Vito-Marulla domenica 13 agosto, alle ore 18,00, la Polizia Municipale ha ...