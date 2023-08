Calcio | Aia Monaldi al debutto nella Can Raduno momento importante

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Intanto la squadra arbitrale a Cascia lavora su falli di mano e Var ROMA - Ilprecampionato degli arbitri rappresenta anche ildell'ingresso nel gruppo della Can dei direttori di gara promossi dalla Can C. Tra questi anche Marcodella sezione di Macerata. "Il primo impatto è s

In un video pubblicato sul canale YouTube dell', Daniele Chiffi ha raccontato come avviene la preparazione: ' Oggi comincia il raduno ma in realtà la preparazione è iniziata più di un mese fa . Si ..."Ripartiamo dai risultati positivi della scorsa Stagione Sportiva, con determinazione e convinzione - ha detto il vice presidente dell', Alberto Zaroli - . Noi facciamo tutti il tifo per voi e ...MILANO - Il Giudice Sportivo prof.avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 agosto 2023, ha assunto le ...

Incontro tra la Presidenza AIA, il Settore Tecnico e le Commissioni ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

La Road to Paris 2024 della vela sta per cominciare, con il primo evento di qualificazione che si svolgerà a L'Aia dall'11 al 20 agosto. Le acque olandesi saranno teatro dei Campionati Mondiali unific ...È iniziato a Cascia (in provincia di Perugia) il raduno precampionato degli arbitri di Serie A e B, in vista della stagione calcistica 2023-'24. L'internazionale Daniele Chiffi, attraverso il canale ...