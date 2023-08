Calabria. Il secondo contingente dei medici cubani sta per diventare operativo. Grazie anche a UNICAL (I. Smirnova)

Lo scrive La Gazzetta del Sud a proposito dei 120 medici cubani arrivati incomecontingente in aiuto della Sanità Regionale. 'Da qualche giorno all'Unical - sottolinea il quotidiano ...ConSergio: domenica 20 agosto 2023, allo Sport Village Catona, ilmemorial in onore di Sergio Fotia. Ci ritroveremo tutti insieme per un momento di condivisione e ricordo. L'evento avrà inizio alle 17:00 con un torneo di padel a cui seguirà un buffet con ...quanto riferisce Occhiuto, sarebbe stato il nonno del piccolo a dirgli di appiccare il ... "Si può chiedere a un bambino di 10 anni di appiccare il fuoco Lanon è questa. È fatta di ...

Calabria. Il secondo contingente dei medici cubani sta per diventare ... Farodiroma

Giorno 17 ottobre, alle ore 21:00, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, Alessio Boni e Alessandro Quarta si esibiranno in “L’uomo che oscurò il Re Sole. Vita di Moliére”, una narrazione ...Sul palcoscenico di Miss Italia Calabria, la ballerina Alessia Mandoliti ha affascinato gli spettatori con passi leggiadri e armoniosi grazie alle coreografie ideate da Lia Molinaro. La supervisione ...