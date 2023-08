Cajuste rinforza il centrocampo del Napoli ma si attende anche Veiga Osihmen tentato dall’Arabia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Mossa a sorpresa delche inserisce un nuovo innesto nel suo. Si tratta di Juan, centrocampista svedese del Reims, classe 1996, prelevato per circa 13 milioni e che andrà a sostituire Dombelè non riscattato dal Tottenham. Ma gli azzurri non si fermano quì perchè stanno definendo un altro colpo in mediana che risponde al nome di Gabridel Celta Vigo. CHI E’JENSClasse 1999, è il classico centrocampista di inserimento e molto bravo nel recuperare palloni. Il tecnico dei partenopei, Rudi Garcia, lo ha voluto fortemente come alternativa ad Anguissa, essendo dotato di quella personalità e fisicità che lo rendono simile al camerunense. Giunto al Reims dal Midtijlland nel gennaio 2022, lo svedese ha collezionato 33 presenze e 4 reti. NON SI MOLLA GABRI ...