Cajuste ci rivela che il Napoli “indie” è vivo e lotta insieme a noi

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dall’ennesima stanca mattina passata ad interrogarci sul passaggio di stato da Sinatti a Rongoni – un po’ i Sella e Cavallo della preparazione atletica – ecco spuntare all’intrasatta Jens. Uno spiraglio di luce in questo torbido agosto napoletano con lo Scudetto accantonato da qualche parte, gli A16 eradicati come il vaiolo, gli apostoli di De Laurentiis al potere e i tifosi “normali” un po’ frastornati: davvero dobbiamo esultare per tal Natan? L’apertura di credito di questi ultimi – 24.000 abbonamenti bruciati in poche ore, questo sono – ha adesso un appiglio consistente., appunto.è un acquisto da. E’ il sintomo d’una recrudescenza di vero, quello un po’diventato pop su tutti i giornali del mondo in primavera. Il club pescatore di talenti ...

Cajuste-Napoli, è fatta! Affare chiuso ieri sera, L'Equipe svela le cifre CalcioNapoli24

