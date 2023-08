Cajuste al Napoli | c’è l’accordo col Reims Visite mediche nelle prossime ore Footmercato

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Jenssembra essere molto vicino alscrive: “Rudi Garcia vuole anche guardare in Ligue 1 per rafforzare la sua squadra. A centrocampo, ha messo gli occhi su Jensdel. Secondo le nostre informazioni, i Partenopei hanno raggiunto un accordo con ilper il trasferimento del giocatore 23enne. Quest’ultimo sarà anche sottoposto presto alle”. Lo svedese potrebbe essere il sostituto perfetto per Anguissa, o prendere il posto di Zielinski, vicino all’approdo in Arabia. L'articolo ilsta.