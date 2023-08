Caivano | arrestato pusher per detenzione di droga in casa

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 9 agosto 2023)dai Carabinieri. I militari hanno trovato presso la sua proprietà anche una pianta di cannabis I carabinieri della compagnia dihannoperdia fini di spaccio A.L., un 49enne del posto che era già noto alle forze dell’ordine. I militari, arrivati successivamente ai Carabinieri sul posto dell’accaduto, durante l’ispezione della sua proprietà privata in corso Umberto I, hanno rinvenuto due panetti di hashish del peso di 89 e 39 grammi. Le dosi trovate nella ricerca erano nascoste in un borsello, presenti nella camera da letto dello spacciatore Inera presente anche una pianta di cannabis, un bilancino di precisione per la misurazione delle dosi, del materiale per il ...