Cade dal monopattino | 13enne in gravi condizioni

Una 13enne ieri sera in Salento è cadutamonopattino elettrico e ora è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Secondo una prima ricostruzione avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto. ...Programmata amichevole col Foligno Sport [ 08/08/2023 ]monopattino e finisce in ospedale: bimba in coma Cronaca [ 08/08/2023 ] Taviano, due incendi seminano il panico Attualità Ricerca per: ...Programmata amichevole col Foligno Sport [ 08/08/2023 ]monopattino e finisce in ospedale: bimba in coma Cronaca [ 08/08/2023 ] Taviano, due incendi seminano il panico Attualità [ 08/08/2023 ...

Bimba di 8 anni cade dal monopattino e finisce in coma. La piccola, soccorsa dai familiari e poi dai sanitari del 118, dopo l’accesso in pronto soccorso si trova ricoverata nel reparto ...Bimba di 8 anni cade dal monopattino e finisce in coma. La piccola, soccorsa dai familiari e poi dai sanitari del 118, dopo l’accesso in pronto soccorso si trova ricoverata nel reparto ...