Scontri in Sudan:abbandonati e rischio di epidemie Un'orribile combinazione fra numero crescente di, gravi carenze idriche, scarsi servizi igienico - sanitari e mancanza di

Cadaveri ammucchiati, milioni di sfollati, rischio colera: inferno Sudan Globalist.it

Con gli scontri che nelle ultime settimane si sono intensificati nelle strade della città di Khartoum migliaia di cadaveri sono stati abbandonati e sono in stato di decomposizione. Inoltre, gli ...