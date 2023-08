(Di mercoledì 9 agosto 2023) F-16 e Abrams: Washington vuole accelerare la messa in campo delle carte a disposizione per amplificare il sostegno all'Ucraina InsideOver.

... l'esercito indica che si registrano anche 315, 312 elicotteri e 4,158 droni abbattuti. ... Il primo lotto diAbram arriverà dagli Usa entro inizio autunno Gli Stati Uniti hanno approvato ...Spiccano il condirettore di un thinkche avrebbe agito come agente cinese e una lunga serie di ...AI DISSIDENTI ESPATRIATI Nel mentre la Cina ha condotto "una vasta campagna di monitoraggio,...E se era fuori Berlino, impegnato in una partita dial cervo, un redattore lo raggiungeva ... L'Ucraina costruirà i nuoviLeopard grazie a una joint - venture con la Germania Rheinmetall, la ...

Caccia F-16 e tank: gli Usa tentano l'ultima spallata per Kiev Inside Over

Il punto militare 522 | Gli aerei da combattimento non arrivano a Kiev, mentre i droni iraniani vengono spediti in quantità in Russia ...