Buoni libro | le agevolazioni del Comune di Grotta

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiminarda ha pubblicato un Avviso di Manifestazione d’Interesse per l’istituzione di un Albo di fornitori, in particolare librerie e cartolerie, finalizzato alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado destinatari del contributo regionale “” mediante cedole librarie o voucher. Tra i requisiti necessari: l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), gestione del ciclo di fatturazione in modalità elettronica, disponibilità di una sede operativa nel territorio comunale diminarda o in provincia di Avellino per rendere più agevole la prenotazione ed il ritiro dei testi ai genitori. L’elenco dei soggetti iscritti all’albo sarà reso pubblico sul sito ...

Quelsi chiama Hermanito - in italiano ha il sottotitolo Fratellino - ma si legge in due ore, ... ammalati, sani, vecchi e giovani, brutti e belli,e cattivi! C'è come uno sguardo che non ...La Festa come da tradizione sarà anche l'occasione per gustare ogni serapiatti della ... Tra gli ospiti l'eurodeputata PD Elisabetta Gualmini che presenterà il proprio'Mamma Europa' ...È l'evento a generare visione, ormai, e non viceversa; e i film semplicementefiniscono in un ...su cui si basa l'opera, inventando molto poco e traducendo più o meno tutto dallo scritto ...

Fiumicino, buoni libro per l'anno scolastico 2023-2024: come fare ... Il Faro online

Leggere un buon libro è sempre importante per arricchire la valigia dei ricordi e così noi de Il Fatto Quotidiano.it ne abbiamo scelti 10 da consigliarvi per i vostri figli ...Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i ... Infine – esperimento già proposto e che ha avuto ancora un ottimo riscontro – è l’apertura ai volontari: «In fiera servono ciceroni e ...