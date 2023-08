Buckingham Palace ha cancellato il titolo dalla pagina ufficiale del principe

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il sitodella Royal Family lo rivela in modo spietato: ilHarry, secondogenito di Carlo III e quinto in linea di successione al trono, non è più Sua Altezza Reale. Una punizione per ilribelle che ora rimane solo un semplice duca di Sussex. E anche questoè in pericolo: in base a sondaggi condotti di recente, non piace a gran parte degli abitanti della contea del Sussex, nel sud della Gran Bretagna, che lo vorrebbero abolito. Il ...