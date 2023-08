Bracciante 28enne morto in un campo nel foggiano Strage mafiosa di San Marco in Lamis | sei anni fa

Un lavoratore di 28 anni, originario del Mali, è morto in campagna nel foggiano. A Torretta Antonacci, sotto un albero, il corpo esanime delche era stato impegnato nella raccolta del pomodoro. Da primi esami il decesso avvenuto il 7 agosto è dovuto a cause naturali, forse un malore. Lo ha comunicato il parlamentare Aboubakar ...Undi 28 anni originario del Mali, Famakan Dembele , è morto lunedì 7 agosto nelle campagne ... Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine intervenute, ilsarebbe morto per ...Un lavoratore di 28 anni, originario del Mali, è morto in campagna nel foggiano. A Torretta Antonacci, sotto un albero, il corpo esanime delche era stato impegnato nella raccolta del pomodoro. Da primi esami il decesso avvenuto il 7 agosto è dovuto a cause naturali, forse un malore. Lo ha comunicato il parlamentare Aboubakar ...

Un bracciante di 28 anni originario del Mali, Famakan Dembele, è morto ieri nelle campagne del Foggiano "dopo una giornata di lavoro nei campi". (ANSA) ...A denunciare l'episodio, accaduto a Torretta Antonacci, nel Foggiano, è il parlamentare e attivista sindacale Aboubakar Soumahoro ...