Bracciante 28enne morto in un campo nel foggiano Strage mafiosa di San Marco in Lamis | sei anni fa

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Famakan Dembele, lavoratore di 28, originario del Mali, èin campagna nel. A Torretta Antonacci, sotto un albero, il corpo esanime delche era stato impegnato nella raccolta del pomodoro. Da primi esami il decesso avvenuto il 7 agosto è dovuto a cause naturali, forse un malore. Lo ha comunicato il parlamentare Aboubakar Soumahoro. Sempre nel, a Sanin, stamattina la commemorazione delle vittime di mafia. Due fratelli agricoltori, Angelo e Luigi Luciani, che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, quello di un regolamento di conti, il 9 agosto 2017. Quattro morti complessivamente. Alla commemorazione dei due fratelli, davanti alla stazione dismessa di Sanin ...

Famakan Dembele, lavoratore di 28 anni, originario del Mali, è morto in campagna nel foggiano. A Torretta Antonacci, sotto un albero, il corpo esanime delche era stato impegnato nella raccolta del pomodoro. Da primi esami il decesso avvenuto il 7 agosto è dovuto a cause naturali, forse un malore. Lo ha comunicato il parlamentare Aboubakar ...Undi 28 anni originario del Mali, Famakan Dembele , è morto lunedì 7 agosto nelle campagne ... Secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine intervenute, ilsarebbe morto per ...Nella giornata di ieri, 8 agosto, è morto sotto il sole cocente undi 28 anni , Famakan Dembele, originario del Mali, a Torretta Antonacci, dopo una ...ricostruzioni delle autorità il...

Bracciante 28enne morto nel campagne di Foggia: “Era sotto un albero dopo una giornata nei campi a raccoglier… La Repubblica

La vittima è stata trovata a Torretta Antonacci priva di vita sotto un albero di ulivo, dopo una giornata di lavoro nei campi a raccogliere pomodori. Il parlamentare e attivista sindacale Soumahoro ha ...FOGGIA - Un bracciante di 28 anni originario del Mali, Famakan Dembele, è morto ieri nelle campagne del Foggiano "dopo una giornata di ...