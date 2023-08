Borsa | Milano chiude in rialzo | rimbalzano le banche

Ladi(+1,3%) chiude la seduta in rialzo e indossa la maglia rosa in Europa, dopo lo scivolata della vigilia. Piazza Affari è stata sostenuta dalle banche, dopo il chiarimento del Mef circa ...18.12 Borse Ue in rialzo,la migliore Le correzioni alla tassa sugli extra profitti ha dato il via al rimbalzo dei titoli delle banche a Piazza Affari. Dopo il martedì nero lamilanese ha messo a segno la miglior ...Ladiquesta mattina ha aperto in rialzo dell'1,26% per poi accelerare e infine chiudere a +1,31%, con l'ultimo indice Ftse a 28.308 punti. Dopo l'annuncio della tassa sugli ...

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Tim vola in Borsa sui rumors di un memorandum tra il Mef e Kkr in vista dell'offerta vincolante che il fonto statunitense presenterà per la Rete. Il memorandum segnerebbe l'i ...