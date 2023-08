Borsa | l' Europa chiude in rialzo con le banche e l' energia

ITALIANA CdA per l'esame dei dati finanziari del 1° semestre 2023 FTSEMib: Unipol . MidCap: ... TRIMESTRALIAllianz (Germania, 2° trimestre 2023) AXA (Francia, 1° semestre 2023 - ...Le Borse europee rimbalzano e chiudono in rialzo, dopo aver digerito la vicenda della tassa sugli extraprofitti delle banche con il chiarimento del Mef.Ladi Milano questa mattina ha aperto in rialzo dell'1,26% per poi accelerare e infine ... L'chiude in rialzo con le banche e l'energia Le Borse europee hanno chiuso in rialzo. I ...

Borsa: Europa ancora più forte, rimbalzano le banche, Milano +2% Agenzia ANSA

Le Borse europee rimbalzano e chiudono in rialzo, dopo aver digerito la vicenda della tassa sugli extraprofitti delle banche con il chiarimento del Mef. (ANSA) ...Gas balza del 27,8% a 39,7 euro. Attesa per inflazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ago - Le correzioni alla tassa sugli extra profitti, che dimezza l'impatto previsto sulle banche ...