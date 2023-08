Dopo il taglio del rating statunitense da parte di Fitch, e' arrivato ieri il taglio del rating da parte di Moody's su diecistatunitensi di piccole e medie dimensioni, tra cui M&T Bank e ...I maggiori indici diItaliana e le principali piazze finanziarie europee registrano rialzi nell'ordine dell'1 - 2% ,...relativa tassazione straordinaria del 40% sugli extra redditi delle......del Mef sul tetto alla tassa ha portato alla revisione delle stime sull'impatto per leche ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Borsa, banche in recupero a Piazza Affari. Generali passa in rosso dopo i conti Il Sole 24 ORE

Le Borse europee proseguono in stabile rialzo con Milano (+1,5%) maglia rosa, spinta dalle banche, in vista di Wall Street dove i future sono positivi. (ANSA) ...Ragazzi, io Vi ammiro, non so come fate a restare calmi! Partiamo da qui, dall’intervista ad uno che l’ha vista lunga sulla crisi subprime, si il profeta Giavazzi… Giavazzi: «La tassa sugli extraprofi ...