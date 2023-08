Bonus energia nuovo da 150 euro | chiedilo immediatamente così | è facile

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Unper far fronte al rincaro dell’. L’importo è di 150ma chi può richiederlo? Ecco quali sono i requisiti. Il caroè, insieme a mutui e prezzi elevati dei carburanti, uno dei problemi che stanno creando non poche complicazioni agli italiani, tanto più in periodo di vacanze. Nei mesi scorsi i livelli stellari delle bollette del gas e dell’elettricità, conseguenti all’avvio della guerra in Ucraina, hanno spinto l’allora Governo Draghi ad intervenire per calmierare il più possibile i costi per privati e imprese del mercato tutelato. Previsto ununa tantum da 150per la bolletta elettrica (ilovetrading.it)Alcune misure sono state poi prorogate o rimodulate dal Governo Meloni ma, anche se da alcuni mesi si registrano i primi cali, ...