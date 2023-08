Due missili russi, lanciati a 40 minuti di intervallo, il secondo mentre erano gia' arrivati i soccorritori sul luogo del primo attacco: la cronaca quotidiana della guerra in Ucraina restituisce un'......sfida principale per le forze ucraine è la continua difficoltà di sfondare le linee difensive... I soldati di Kiev affermano di aver usato lea grappolo per colpire la fanteria russa, gruppi ...Una settimana fa le forze armateavevano comunicato di essere in grado di avanzare un ... un milione e mezzo di abitanti e per un terzo danneggiata dalle. L'ingresso spettrale della ...

Bombe russe sulle case, nuova strage nell'est ucraino Agenzia ANSA

Due missili russi, lanciati a 40 minuti di intervallo, il secondo mentre erano gia' arrivati i soccorritori sul luogo del primo attacco: la ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...