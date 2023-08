BMX | Mondiali Glasgow 2023 | il calendario completo | programma e orari delle gare

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Ildella BMX aidi, la rassegna iridata che per la prima volta nella storia riunisce nell’ambito di un’unica manifestazione tutte le principali discipline legate al mondo del ciclismo. Tra queste c’è appunto anche la BMX, unadiscipline più “giovani” e spettacolari del panorama. Tra freestyle, flatland e racing c’è davvero spettacolo per tutti i gusti, per un evento che si svilupperà in diverse location traGreen eBMX Centre. In palio non solo i titoli, ma anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Di seguito ildettagliatocompetizioni previste, con l’evento iridato che sarà trasmesso da Eurosport, Discovery+ e RaiSport con un ...

GLASGOW 2023, IL CALENDARIO COMPLETO TRA STRADA, PISTA,E MTB ORARI, TV E STREAMING - La partenza dal chilometro zero è prevista intorno alle ore 13:00 italiane, mentre l'arrivo in quel ...L'australiano, che vince la medaglia d'argento, lancia la bici in volo e la riprende con i piedi perfettamente sui ...Cinque i titoli iridati in palio in questa quinta giornata di Campionatidi ciclismo, le discipline in gara:freestyle park e prove su pista. Dopo la splendida vittoria di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, sesto titolo iridato per lui, e il bronzo ...

BMX, Mondiali 2023: terminate le qualificazioni del flatland, guida il giapponese Hayakawa OA Sport

A Glasgow oggi è il giorno di Zeno Pezzatti, 16enne ticinese impegnato in ciò che chiama ‘parkour in bici: uno sport stupendo ma che ha poca visibilità’ ...Lunga qualificazione nel pomeriggio per quanto riguarda i Mondiali di bmx in quel di Glasgow: è andata in scena la prova di flatland maschile che ha visto accedere alla finale i primi sedici su trenta ...