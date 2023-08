(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Esattamente tre anni fa, in, si tenevanononné eque che hanno consegnato per l'ennesima volta la presidenza all'usurpatore Aleksandar Lukashenko, sottraendola alla presidente legittimamente eletta Sviatlana. Lukashenko si è tenuto stretto il potere con una campagna elettorale segnata dalla feroce repressione degli oppositori e dall'arresto dei due leader dell'opposizione Viktor Babariko e Sergej Tikhanovsky. E continua a tenerselo stretto mettendo fuori gioco il dissenso, incarcerando attivisti e attiviste, silenziando le manifestazioni di protesta. Usa il pugno di ferro contro il proprio popolo e poi fa l'agnellino davanti a Putin, di fatto cedendogli la sovranità del Paese e accettando di ospitare le testate nucleari russe nel territorio ...

...più ferma condanna verso la decisione di Vladimir Putin di trasferire testate nucleari nel territorio delle'. Lo affermano i deputati Pd della commissione Esteri di Montecitorio,......più ferma condanna verso la decisione di Vladimir Putin di trasferire testate nucleari nel territorio delle'. Lo affermano i deputati Pd della commissione Esteri di Montecitorio,...

Bielorussia: Boldrini (Pd), 'solidarietà a Tsihanouskaya, indire elezioni libere' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Esattamente tre anni fa, in Bielorussia, si tenevano elezioni non libere né eque che hanno consegnato per l’ennesima volta la presidenza all’usurpatore Aleksandar Lukashenk ...