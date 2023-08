Biden vuole imporre nuove restrizioni economiche alla Cina L’irritazione di Pechino

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’amministrazioneintendesugli investimenti americani in alcune industrie cinesi, in una mossa descritta come necessaria per tutelare la sicurezza nazionale ma che rischia di irritare. Le, riporta il New York Times, vieteranno alle società di private equity e venture capital di effettuare investimenti in settori high-tech, e richiederà alle società che investono indi riportare la loro attività in modo da dare al governo americano una maggiore visibilità negli scambi finanziari fra Stati Uniti ee il precedente di marzo Dal 18 marzo 2023, per importare merci di origine cinese negli Stati Uniti è necessario indicare nella dichiarazione doganale ...