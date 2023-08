Biathlon | Vittozzi e Wierer presenti al City Biathlon Wiesbaden

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo un anno si stop forzato torna nel calendario internazionale il, rassegna tedesca che conterà della presenza di numerosi protagonisti del circuito di Coppa del Mondo. L’evento, una mass start, andrà in scena il prossimo 13 agosto. Come riporta la FISI in un comunicato pubblicato nella mattinata di oggi, mercoledì 9 agosto, per l’occasione saranno della partita anche le due stelle della Nazionale italiana Lisae Dorothea, entrambe in lizza per la vittoria Finale. Le due azzurre saranno guidate dal tecnico Jonne Kahkonen e, nello specifico, si confronteranno con avversarie del calibro di Hanna Oeberg, Denise Herrmann-Wick, Marte Olsbu Roiseland, Tiril Ecklhoff, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Karolin Horchler, Lou Jeanmonnot, Vanessa Voigt, ...