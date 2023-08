Biathlon | Vittozzi e Wierer domenica alla mass start City Wiesbaden

Di sicuro la stagione col, benché ancora lontana 4 mesi dal via, s'è già aperta col botto. ... con tante atlete di altre nazioni interessate ( Wierer eper i colori azzurri ...Dorothea Wierer , campionessa azzurra di, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui parla di passato, presente e ... La rivalità con Lisa: "Non è stato un bel periodo ...Terza Lisaa 818., le parole di Wierer. Dopo due vittorie nella tappa svedese , Dorothea ha parlato così: "Sono molto contenta , non avevo buone sensazioni nel riscaldamento, ma l'...

Wierer-Vittozzi stelle del "City Biathlon Wiesbaden" in programma ... FISI

In gara tanti protagonisti del circuito di Coppa del Mondo ROMA (ITALPRESS) - Dopo una stagione di forzata assenza, torna nel ...Dopo una stagione di forzata assenza, torna nel calendario internazionale il “City Biathlon Wiesbaden”, la kermesse tedesca che vedrà la partecipazione di numerosi protagonisti e protagoniste del circ ...