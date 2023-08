“Bestiario” | il piccolo dizionario di grandi bioequivoci di Paola Peresin

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Biodiversità, ambiente, ecologia: sono solo alcuni dei numerosi termini legati al mondo naturale che oggi fanno parte a pieno titolo del linguaggio di uso comune. Con il volume “di”, in libreria dal 9 agosto per Kellermann Editore, la scienziata e ricercatricefa chiarezza su alcune parole entrate ormai nel gergo quotidiano, ma troppo spesso ancora confuse nei loro significati originari. Il contenuto di questo libro è unanomalo, perché inserito in undi autentici e assai diffusi. Metà dei lemmi sono dedicati a specie zoologiche e a ordinari fraintendimenti che le riguardano (dall’ape alla vongola, ...