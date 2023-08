Berlusconi | il ritorno di Marta Fascina in pubblico con un messaggio nascosto

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Prima uscita pubblica perdopo i funerali di Silvio, che si sono tenuti lo scorso 14 giugno. La deputata si è presentata allo stadio U-Power di Monza per assistere al primo Trofeo Silvio, dove sono scese in campo Monza e Milan, le due squadre di cui è stato presidente il Cav. Per circa due mesi l’ultima compagna dell’ex premier ha vissuto lontano dalle luci della ribalta, cercando di gestire al meglio il grande dolore per la scomparsa del politico e imprenditore italiano. Secondo le indiscrezioni in questo ultimo periodo la 33enne non è mai uscita dalla villa di Arcore., prima uscita pubblica dopo la morte diFasciata da un abito blu lungo in denim, scarpe sportive bianche e capelli legati in un elegante coda ...