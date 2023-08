Benfica vs Porto – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 9 agosto 2023) I campioni della Ligaghese, il, e i vincitori della Taca de Portugal, il, si affronteranno mercoledì 9 agosto sera nella Supercoppaghese per conquistare il loro primo pezzo di argenteria per la stagione 2023-24. La scorsa stagione ilha conquistato il suo 38° titolo di campionato con 87 punti, due in più degli avversari, mentre ilsi è assicurato la Coppa digallo battendo il Braga per 2-0 nella finale di giugno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLa scorsa stagione ilè stato coinvolto in una ...