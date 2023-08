Benevento | possibile amichevole il 22 agosto | contatti in corso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo slittamento del campionato al 3 settembre imporrà una riorganizzazione del calendario. Matteo Andreoletti è stato chiaro dopo il test con la Romana Football Club, prima della sfida con la Turris, valevole per la giornata inaugurale del torneo di serie C, ci sarà bisogno di organizzare una o due amichevoli supplementari. La Strega giocherà venerdì contro la Primavera della Roma e il giorno dopo sfiderà il Monterosi, nel giorno in cui si chiuderà ufficialmente il ritiro nella Capitale. La truppa giallorossa farà ritorno nel Sannio per proseguire gli allenamenti e una nuovadovrebbe essere disputata il 22. Probabilmente l’avversario di turno sarà l’Ancona, formazione inserita nel girone B di serie C e guidata in panchina dall’ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel. La gara dovrebbe disputarsi ...