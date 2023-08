Benessere e vacanze

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Estate 2023, tempo di. Dalle stime delle associazioni dei consumatori, emerge che per tutti e tre i mesi della bella stagione, sono trenta milioni gli italiani in viaggio per le. Destinazioni più gettonate le nostre isole e alcune città italiane, come Napoli, Catania e Milano, e qualcuna all’estero, come Parigi e Barcellona. Un