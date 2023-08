Benedetta Cristofari ritrovata a Roma La gioia del papà | ” Questa volta è vero”

(Di mercoledì 9 agosto 2023), la ragazzina di tredici anni scomparsa venerdì scorso a Tarquinia, è statain buone condizioni a. Ne dà notizia ildella ragazza, Roberto. “” ha detto Roberto, riferendosi al falso ritrovamento di cui si era parlato nei giorni scorsi e aggiungendo che la ragazza si trova alla stazione dei carabinieri di Cecchignola. Ora gli inquirenti cercheranno di fare luce su quanto accaduto, anche per capire se siano stati commessi reati da adulti o se si sia trattato( come appare probabile) di un allontanamento volontario conclusosi felicemente.sarebbe stata ospitata da alcuni amici La ragazza, da quanto si apprende, avrebbe passato gli ultimi ...

Speriamo chesia con lei. Questa mamma ci dovrà dire qualcosa. Lei ci deve spiegare cosa è successo. È sempre stata con la mamma prima di essere affidata a me. Io non voglio fare nessuna ...TARQUINIA - Non è stata ancora ritrovata, la ragazzina di 12 anni scomparsa ieri. La notizia era stata annunciata dall'Aeopc protezione civile di Corchiano in un post che poi è stato cancellato. La 12enne si è ...La Comunità di Tarquinia Sotto Shock Un evento sconcertante ha turbato la tranquilla comunità di Tarquinia, provincia di Viterbo., una ragazzina di appena 12 anni, è misteriosamente ...

Benedetta Cristofari, scomparsa a 12 anni da un centro estivo a Tarquinia. L'appello del papà: «Sono spaventat ilmessaggero.it

Benedetta Cristofani, la ragazza scomparsa a Tarquinia, è stata ritrovata. La 12enne, di cui non si avevano tracce da venerdì scorso, secondo quanto si apprende è stata trovata ...Benedetta Cristofani, la ragazza scomparsa a Tarquinia, è stata ritrovata. La 12enne, di cui non si avevano tracce da venerdì scorso, ...