Benedetta Cristofani | ritrovata la ragazza scomparsa a Tarquinia | è nella caserma della Cecchignola Il padre | «Questa volta è vero»

"Sono io, so che mi stanno cercando. Vi chiedo solo una cosa: non voglio stare con mio padre". Sono state queste le prime parole di, la ragazza di 13 anni che questo pomeriggio si è consegnata ai carabinieri della Cecchignola dopo una fuga di 5 giorni. La 13enne, all'arrivo del padre in caserma, ha chiesto di ...AGI - 'Sono io, so che mi stanno cercando tutti. Vi chiedo solo una cosa: non voglio stare con mio padre '. Sono le prime parole, secondo quanto apprende l'AGI, di, la ragazza di 13 anni che questo pomeriggio si è consegnata ai carabinieri della Cecchignola dopo una fuga di 5 giorni . La ragazza era scomparsa lo scorso 4 agosto dalla casa - ...Era scomparsa venerdì scorso a Tarquinia. Si sarebbe consegnata spontaneamente ai carabinieri della Cecchignola E' stata ritrovata a Roma, in buone condizioni,, la tredicenne scomparsa da Tarquinia venerdì scorso. "Sì - conferma all'Adnkronos il papà Roberto - Questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata alla ...

La 13enne Benedetta Cristofani è stata ritrovata a Roma Open

Benedetta Cristofani, la dodicenne scomparsa cinque giorni fa a Tarquinia, è stata ritrovata. Ad ufficializzare la notizia una nota della Questura di Viterbo: “A seguito delle serrate ricerche operate ...La ragazza di 13 anni scomparsa a Tarquinia, Benedetta Cristofani, è stata ritrovata a Roma. I dettagli sul ritrovamento.