Benedetta | arriva la svolta sulla ragazza scomparsa | l’annuncio

(Di mercoledì 9 agosto 2023)Cristofani,no delle importantissime novità in merito allache da meno di una settimana aveva fatto perdere le proprie tracce:ufficiale La notizia è di pochi minuti fa ed è stata anche ufficializzata dai parenti. La ragazzina di 12 anni,Cristofani, è stata ritrovata. Ricordiamo che la giovane, da meno di una settimana (precisamente cinque giorni) aveva fatto perdere completamente le proprie tracce. L’ultima volta che era stata vista è stata a Tarquinia (provincia di Viterbo) dove aveva lasciato la casa famiglia in cui si trovava. E’ stata vista salire sopra un autobus con un trolley. Poi, da quel momento, il nulla cosmico. Nessuno l’ha più vista né sentita.Cristofani (Foto Facebook) Notizie.comSecondo ...

E’ stata ritrovata Benedetta Cristofani, la ragazzina di 12 anni scomparsa il 4 agosto scorso da Tarquinia, comune di 15mila abitanti in provincia di Viterbo. La giovane, che si era allontanata volont ...La giovane è in buone condizioni: si trovava a casa di alcuni amici al Laurentino 38. Il 4 agosto scorso si era allontanata in pullman da Marina Velca dove la casa famiglia che l'assisteva l'aveva por ...