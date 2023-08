Belve | la conduttrice che ha detto no a Fagnani | Un serio problema

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Il prossimo martedì 26 settembre 2023 tornerà su Rai2 “”, il talk-show televisivo di Francesca, tra i più amati degli ultimi tempi. Proprio per questo cresce sempre di più l'aspettativa del pubblico, in particolare modo dei fan più accaniti del programma, riguardo i prossimi ospiti. Negli ultimi mesi, a tal proposito, diversi sono stati i nomi e le ipotesi delle possibili “vittime”: la stessa, nelle scorse ore, ha fatto il nome di Stefano De Martino come primo ospite ufficiale. Su di lui già si erano fatte previsioni, così come su Barbara D'Urso. il nome della presentatrice, infatti, compariva di fianco quello dellain numerose recenti indiscrezioni, mandando i fan fuori controllo dall'euforia, al punto da farli arrivare ad ipotizzare una possibile collaborazione tra le due. Chissà se ...

Stefano De Martino primo ospite di. La nuova edizione del programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani si apre col botto: ... Con ogni probabilità laincalzerà De Martino sulla ...Pare che a lanciare questa anticipazione sia stata la stessa: E sembra proprio non ... Alcune di queste verteranno anche sul matrimonio naufragato tra lui e la modella argentina...'......di un super - nome per aprire la nuova stagione tv di: come rivelato da Libero , Stefano De Martino sarà "il primo a sedere sullo sgabello e rispondere alle domande pungenti della",...

