Belen Rodriguez si accarezza la testa e scoppia a ridere | frecciatina a Stefano De Martino? Ecco che cosa ci sarebbe sotto

(Di mercoledì 9 agosto 2023)torna sui social e c’è chi giura che l’ultima story sia un ironico riferimento alla propria situazione sentimentale. Da settimane si parla della presunta crisi di coppia conDe: lei avrebbe un altro uomo, Elio, ma fonti vicine alla showgirl fanno sapere che si tratta solo di amicizia, lui avrebbe messo gli occhi su un’altra ragazza (di cui Corona ha fatto nome e cognome). Che siano proprio i tradimenti ad aver fatto vacillare di nuovo la coppia? In passato la conduttrice aveva rivelato di aver chiuso la love story conper colpa del tradimento del ballerino, e anche questa volta a causare la rottura si vocifera siano state le scappatelle di lui. Alla luce di queste considerazioni è stato letto il gesto dinelle stories: in vacanza con la ...

Un video in cui si sente la frase 'dimmi, amore' ha scatenato non pochi sospetti, ma in realtà sono due le ragazze che ultimamente sono state associate all'ex di. 'Dimmi, amore', chi ...Momento di imbarazzo nella puntata del 9 agosto di Uno Mattina Estate : nel sentire la ' frisella di' Tiberio Timperi scoppia a ridere sino alle lacrime . Il giornalista Domenico Marocchi aveva appena iniziato a parlare della polemica che lo scorso anno aveva visto...Che ormai la coppia- De Martino non esista più è cosa nota (anche se con i due non è mai detta l'ultima parola) e ... Elio Lorenzoni, chi è il presunto nuovo compagno di BelènStefano De ...

Belen Rodriguez tra relax e balli ad Albarella, Stefano De Martino coccola il cane TGCOM

Il conduttore di Uno Mattina ha riso fino alle lacrime quando il giornalista a Domenico Marocchi ha parlato della Frisella di Belen, ecco cosa è successo.Belen Rodriguez posta una storia sospetta, e secondo il web la conduttrice avrebbe confermato un gossip sul suo conto ...