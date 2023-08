(Di mercoledì 9 agosto 2023) Roma, 9 ago. (Adnkronos Salute) - Contrordine. Non serve fare gli ormai noti 10milaal, raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), per stare in forma ein salute, obiettivo difficile da centrare soprattutto per il nostro stile di vita sedentario, ma ne. La buona notizia arriva da un ampio, pubblicato sull''European Journal of preventive Cardiology', dal quale è risultato che camminare almeno 3.967alinizia a ridurre il rischio di morte per qualsiasi causa, e che 2.337 riducono il rischio di morte per malattie cardiovascolari. Il team di ricercatori guidati da Maciej Banach, cardiologo dell'Università di medicina di Lodz, in Polonia, ha condotto una ...

Bastano 4mila passi al giorno per vivere a lungo: lo studio Adnkronos

Ma già con 2.337 si riduce il rischio di morte per malattie cardiovascolari. La nuova stima in una ricerca che 'accorcia' la raccomandazione dell'Oms Contrordine. Non serve fare gli ormai noti 10mila ...Con meno di 4.000 passi al giorno, ossia meno della metà di quanto raccomandato finora, si vive più a lungo e il vantaggio si consolida quanto più si cammina, fino ad arrivare a 20 mila passi al giorn ...