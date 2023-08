(Di mercoledì 9 agosto 2023) L’Alba Berlino aggiunge un tassello tricolore al proprio roster: insieme a, infatti, la compagine tedesca ha messo sottoun altro talento azzurro ovvero. Il giovane– di proprietà del Real Madrid, scelta numero 50 con i Minnesota Timberwolves al Draft NBA dello scorso anno – arriva in Germania dopo una stagione in prestito alla Dolomiti Energia Trentino, chiusa con queste medie tra Serie A ed Europa: 12.5 punti, 3.8 rimbalzi e 3.0 assist in Campionato; 11.8 punti, 3.6 rimbalzi e 4.3 assist in EuroCup. Per il giocatore classe 2003 si prospetta quindi la possibilità di calcare il palcoscenico più importante per club ovvero l’Eurolega, militando in un club da cui è passato anche un altro cestista del Belpaese ...

Altre due novità nel roster della Novipiù Campus Piemonte. La prima èRinaldin, azzurrino classe 2006 che nel 2023 - 24 giocherà in Serie B ed Under 19 Eccellenza. ...inizia a giocare ae ...... Gabriele Procida eSpagnolo nell'Alba Berlino in Germania (Bundesliga), Nico Mannion nel ... Fontecchio la nostra stella' Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie 9 agosto 2023L'Italia prepara il suo assalto ai Mondiali diche prenderanno il via il prossimo 25 agosto tra Filippine, Giappone e Indonesia . Non sarà ... Arrivae mi fa "Non la mangio, ho preso la ...

Basket: Matteo Spagnolo raggiunge Gabriele Procida all’Alba Berlino! Contratto triennale per il playmaker pugliese OA Sport

Gabriele e Matteo. Oppure Matteo e Gabriele. Procida e Spagnolo, inseparabili in nazionale e ora anche all’Alba Berlino, la stessa squadra che ha lanciato Simone Fontecchio verso l'Nba, ...Altre due novità nel roster della Novipiù Campus Piemonte. La prima è Matteo Rinaldin, azzurrino classe 2006 che nel 2023-24 giocherà in Serie B ed Under 19 Eccellenza. Playmaker classe 2006 di 185 e ...