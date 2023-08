Basket Italia-Serbia | Pozzecco | “Questi ragazzi amano giocare con questa Maglia”

(Di mercoledì 9 agosto 2023) Dopo la vittoria arrivata nell’amichevole contro la, il commissario tecnico dell’del, Gianmarco, ha commentato la prestazione. Ecco le sue parole: “È un’amichevole di preparazione ma siamo davvero molto contenti e fieri di aver lottato contro una delle più forti squadre in Europa e nel Mondo. Mi sento di fare i complimenti ad entrambe le squadre per la partita dura che hanno disputato. Anche stasera i veterani sono stati determinanti e i giovani ci hanno aiutato molto.con”. SportFace.

Basket, Torneo Acropolis 2023: l'Italia lotta ma piega la resistenza della Serbia! Spagnolo e Fontecchio protagonisti, domani la Grecia OA Sport

Al torneo dell'Acropoli, successo di prestigio (89-88) per la squadra di Pozzecco in vista dei Mondiali nelle Filippine ..."E' un'amichevole di preparazione ma siamo davvero molto contenti e fieri di aver lottato contro una delle più forti squadre in Europa e nel Mondo".