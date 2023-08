Basket 3×3 | Women’s Series | scelte le azzurre per le ultime tre tappe | c’è D’Alie

(Di mercoledì 9 agosto 2023) La Nazionale 3×3 Open Femminile parteciperà alletredellaa Katowice (Polonia, 14-15 agosto), Quebec City (Canada, 18-19 agosto) e Baku (Azerbaigian, 22-23 agosto). Il Coach Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per i tre appuntamenti. Ecco le: Rae Lin(fino al 16/8), Chiara Consolini, Sara Madera, Mariella Santucci (dal 16/8), Laura Spreafico. A disposizione: Debora Carangelo, Valeria Trucco. Nello staff: allenatore Andrea Capobianco, medico Pasquale Barbieri, fisioterapista Davide Becchio e team manager Maria Cristina Curcio. Queste le squadre partecipanti alle tre.Katowice: Italia, Cina, Neftchi (Azerbaigian), Germania, Usa, Spagna, Dusseldorf Zoos (Germania), Lituania, Gyor (Ungheria), ...

