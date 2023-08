(Di mercoledì 9 agosto 2023) Si delinea sempre di più il quadro dei Campionatidi, rassegna che si svolgerà indal 24al 1 ottobre. L’Italia come sappiamo sarà impegnata nel gruppo B, quello di Trebic, insieme a Gran Bretagna, Svezia e Ungheria. Da qualche giorno la WSBC ha reso noti gli orari dei match che vedranno impegnati gli azzurri per ciò che concerne la prima fase. La compagine tricolore nello specifico disputerà una partita al giorno dal 24 al 26, in un tour de force impegnatvo dove sarà importantissimo non sbagliare. L’esordio arriverà alle ore 11:00 di domenica 24orario in cui si svolgerà Italia-Ungheria. Alle ore 17:30 di lunedì 25 sarà invece la volta di Svezia-Italia. I nostri ragazzi dunque ...

CASTELLAMONTE - L'avventura in azzurro aglidicategoria Under 23 è pronta ad iniziare. E con essa, tra i protagonisti della corsa azzurra al podio continentale c'è anche il canavesano Edoardo Zingarelli, classe 2004, il quale ...In occasione deglidi atletica leggera di Roma 2024 che si terranno il prossimo giugno, la ..., calcio, atletica leggera. Tre indizi fanno una prova: nonostante il calo d'interesse ...... giovane atleta classe 2002 delle giovanili del PortaMortara, è stato convocato dal manager della Nazionale Italiana under 23 di, Alberto D'Auria , per partecipare ai campionatidi ...

Baseball, Europei 2023: il programma dell'Italia in Repubblica Ceca. Si parte con l'Ungheria il 24 settembre OA Sport

Non poteva partire meglio l'avventura della Nazionale Italiana U23 di baseball. Gli azzurrini infatti hanno sconfitto la Francia per 7-0 nel confronto inaugurale dei Campionati Europei 2023 di categor ...I quarti di finale di serie A di baseball inizieranno il 15 agosto. L'Italia partecipa anche al 4° campionato europeo U23 con la Francia come primo avversario. Lanciatore partente sarà Mattia Sireus d ...