Baronissi Fest | ultima settimana di appuntamenti all’anfiteatro comunale

... che caratterizzerà tutto il mese di agosto, inserita nel più ampio programma 'Amalfi Summer' ... Nicotera, 36 - 84081(SA) CF. 95139060651 - P. I. 05386660657... Civitas Fidelissima 1460': il programma 8 Agosto Zerottonove Cava de' Tirreni, usura ed estorsione: confiscati beni ad un imprenditore 8 Agosto Zerottonove, ultima settimana di musica ...Ultima settimana di appuntamenti per il. Mercoledì 9 agosto la compagnia Teatro Ars Nova proporrà al pubblico la divertente commedia 'O vero quadro d'a miseria' , fatti comici da Petito e altri autori della tradizione ...

Baronissi Fest: ultima settimana di musica e teatro, tutti gli eventi - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Ultima settimana di appuntamenti per il Baronissi Fest. Mercoledì 9 agosto la compagnia Teatro Ars Nova proporrà al pubblico la divertente commedia “O ...StampaTorna questa sera il Baronissi Fest. La Compagnia ‘Gli Amici e il Teatro” metteranno in scena lo spettacolo “Ruttini a Cena”, commedia brillante in due atti di Eva De Rosa e Massimo Canzano inte ...